Миллионы пользователей не смогут обновить Windows 10

2017-07-17 18:10 | www.oxu.az | 4

Специалисты обнаружили проблемы с обновлением Windows 10 до последней версии операционной системы (Windows 10 Creators Update) у устройств с несколькими процессорами из линейки Intel Atom Clover Trail. На сегодняшний день этими процессорами оборудованы миллионы устройств, передает Oxu.Az со ссылкой на MSPowerUser.

Сообщается, что эту информацию уже подтвердили в компании Acer. В «черном списке процессоров» числятся Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 и Atom Z2580.

«Если вы установите обновление Windows 10 Creators Update, иконки и текст могут показываться как сплошные цветные блоки или столбцы либо вообще не отображаться», - прокомментировали представители компании.

Н.О.