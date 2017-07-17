Узбекистан и ЕС подписали соглашение на 21 млн евро

2017-07-17 17:58 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Европейский союз подписали финансовое соглашение о реализации проекта "Развитие садоводства", сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

Документ подписали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Брюссель для участия в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский союз", и руководитель Генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси.

В рамках соглашения ЕС выделит грант на сумму 21,5 миллиона евро. Средства будут направлены на модернизацию и укрепление материально-технической базы научно-исследовательских институтов при министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в ходе пребывания в Брюсселе узбекская делегация также планирует провести двусторонние переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Евросоюза, Бельгии и другие встречи в различных форматах.

В рамках визита министр Камилов также встретился с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмидт.

Стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и ЕС с учетом готовности сторон укреплять и развивать взаимодействие.

Узбекистан и Евросоюз в 1996 году подписали соглашение "О партнерстве и сотрудничестве". Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.

В настоящее время созданы и успешно функционируют пять совместных органов "Узбекистан - ЕС": Совет сотрудничества, Комитет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Подкомитет по торговле и инвестициям, Подкомитет по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам.

Объем финансовой помощи ЕС этой центральноазиатской республике в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)