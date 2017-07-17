На автотрассе Зых-Говсан в Баку строятся три наземных пешеходных перехода (ФОТО)

2017-07-17 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На автомобильной дороге Зых-Говсан в Баку строятся три наземных пешеходных перехода, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в понедельник.

Переходы строятся на 1,8-километре, 2,7-километре и 4,4-километре дороги.

Протяженность каждого - 41,2 метра, ширина галереи - 3,8 метра, высота - три метра. Высота двухпролетных переходов над поверхностью дороги - 5,7 метра.

Рядом с каждым переходом будет построена автобусная остановка, на территории будут установлены дорожные знаки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)