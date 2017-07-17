В Азербайджане задержан человек, оказавший вооруженное сопротивление представителям властей

2017-07-17 18:16 | www.apa.az | 5

14 июля ранее судимый житель Сумгаита Новрузов Эльдар Агабала оглу в знак протеста против расширения дороги в поселке Новханы, а также смены рекламных щитов на глазах очевидцев три раза открыл огонь из пистолета «Макарова» в присутствии сотрудников ИВ Абшеронского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту в следственном отделе Абшеронского РУП было возбуждено уголовное дело по статьям 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК АР.

Сотрудники Управления полиции и прокуратуры района осмотрели место происшествия, были изъяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы и приняты другие необходимые процессуальные меры.

Пистолет «Макаров» был изъят сотрудниками Управления полиции Абшеронского района.

Э.Новрузову предъявлено обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Действия Э.Новрузова классифицируются по статьям 29.120.1 (попытка умышленного убийства), 315.1 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 228.1 УК Азербайджанской Республики. Уголовное дело направлено в прокуратуру Абшеронского района.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.