Советники президента Афганистана посетят Узбекистан с рабочим визитом

2017-07-17 18:06 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Две делегации Афганистана во главе с советниками президента Ашрафа Гани прибудут в среду в Узбекистан с рабочим визитом, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского МИД.

Делегации возглавляют советник президента по вопросам национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар и старший советник по вопросам инфраструктуры, технологий и кадровых ресурсов Мухаммад Хумаюн Каюми.

"В программе визитов намечено проведение двусторонних консультаций по актуальным вопросам узбекско-афганской повестки дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзияев и Ашраф Гани в июне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, сотрудничество в рамках международных организаций, а также актуальные вопросы регионального и международного значения.

В 2016 году объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном составил порядка 500 миллионов долларов. Законодательная база двустороннего взаимодействия включает межправительственные и межведомственные соглашения "О торгово-экономическом сотрудничестве", "О сотрудничестве в области железнодорожного транспорта", "О международных транспортных маршрутах" и "О сотрудничестве в области транзита и транспорта".

В Узбекистане в настоящее время работает более 70 предприятий с участием афганской стороны, в том числе 20 - со стопроцентным афганским капиталом, действующих в сфере услуг, торговле, а также в производстве стройматериалов.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)