Saxo Bank сохранил положительный прогноз по росту цен на нефть в III квартале

2017-07-17 18:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сырьевой сектор поднялся на фоне продолжившегося ослабления доллара США, сказал Trend в понедельник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, на рынке зерна произошел резкий разворот цен после того, как погодные риски уменьшились, но нисходящее движение было компенсировано ростом на рынках энергоресурсов и драгоценных металлов, где игроки закрывали короткие позиции.

"Процесс завершения ультрамягкой денежно-кредитной политики вышел на новый уровень, когда к Федеральной резервной системе США присоединился Банк Канады. В прошлую среду он впервые за последние семь лет поднял официальную процентную ставку на четверть пункта до 0,75 процента. Во время полугодового обращения к Конгрессу председатель ФРС Джанет Йеллен сказала, что несмотря на то, что ФРС продолжает курс на постепенную нормализацию процентных ставок, банк может замедлить этот процесс, если инфляция будет держаться ниже целевого значения", - отметил Хансен.

Эксперт напомнил, что цены на сырую нефть повысились под конец недели, которая была полна неоднозначных сигналов. В частности, Международное энергетическое агентство выступило с прогнозом увеличения спроса, но также отметило вероятность роста объемов добычи в странах ОПЕК и слабого исполнения соглашения об ограничении производства. В США запасы в очередной раз сократились сильнее, чем ожидалось, но такое изменение было восполнено ростом объемов добычи после пяти недель стабильных показателей.

"Улучшение ситуации с запасами нефти в США, которое продолжается уже три недели, было нейтрализовано негативными для цен новостями от группы ОПЕК. Международное энергетическое агентство так представило это в своем ежемесячном отчете о состоянии энергетического рынка: "Каждый месяц происходит что-то, что сбивает темпы восстановления баланса. В этом месте возникли два препятствия: значительный подъем добычи нефти в Ливии и Нигерии и снижение процента выполнения странами ОПЕК требований соглашения об ограничении добычи", - сказал Хансен.

Он отметил, что при ожидаемом росте мирового спроса МЭА также заявило, что процент соответствия условиям сделки ОПЕК в прошлом месяце понизился до минимального за шесть месяцев значения — 78 процентов по сравнению с 95 процентами в мае. Ситуацию усугубило совокупное увеличение объемов добычи нефти в Ливии и Нигерии, которые не участвуют в сделке, на 700 000 баррелей в сутки. Это ставит под угрозу предпринимаемые картелем усилия.

"Проблема, с которой столкнулась ОПЕК, отчетливо видна в ее собственном первом прогнозе спроса на 2018 год. Ожидаемому росту мирового спроса на 1,26 миллиона баррелей в сутки соответствует немного меньшее увеличение производства за пределами ОПЕК на 1,14 миллиона баррелей в сутки. Учитывая такие прогнозы, ОПЕК не сможет разорвать сделку по сокращению добычи 31 марта, потому что на рынок снова хлынут нежелательные потоки нефти", - сказал эксперт.

По его словам, устойчивый избыток мирового предложения нефти в сочетании с медленным сокращением добычи повысил актуальность продолжительного периода низких цен. Они нужны для того, чтобы подорвать способность или желание американских компаний по добыче сланцевой нефти с высокими издержками строить новые буровые вышки и наращивать объемы производства.

"Тем не менее, после пяти недель стабильных показателей объемы добычи в США на прошлой неделе подскочили на 590 тысяч баррелей в сутки до 9,39 миллиона баррелей в сутки. Такой показатель соответствует максимальному значению с июля 2015 года, а до установленного тогда рекорда не хватает всего 213 тысяч баррелей в сутки. Между тем американские сланцевые компании еженедельно вводят в эксплуатацию по восемь новых буровых вышек с тех пор, как в мае было зафиксировано их минимальное количество, и признаков снижения темпов не наблюдается", - отметил Хансен.

По его мнению, краткосрочные шансы на рост цен на нефть остаются слабыми, и в лучшем случае возникнет какое-нибудь непредвиденное событие, которое спровоцирует сокращение почти рекордной короткой позиции по сортам WTI и Brent.

"Однако устойчивое восстановление к верхней границе установленного диапазона возможно только при следующих условиях: замедление роста количества буровых вышек и объемов добычи в США в ответ на снижение цен; значительное сезонное сокращение запасов сырой нефти в США (обычно длится до конца сентября); сохранение дисциплины в ОПЕК, особенно со стороны Ирака и Ирана; ограничение экспорта в ключевых странах ОПЕК в третьем квартале в целях удовлетворения возросшего внутреннего спроса и замедление темпов роста добычи или новые перебои в производстве в Ливии и Нигерии. Мы сохраняем положительный прогноз в отношении роста цен в этом квартале, так как полагаем, что некоторые из упомянутых выше факторов могут реализоваться в ближайшие недели. Но пока этого не произошло, нефтяной рынок останется под контролем "медведей". До тех пор, пока цепочка из понижающихся максимумов, тянущаяся с февраля, не будет разорвана. На этом основании ключевыми уровнями сопротивления на ближайшее время мы выбираем цену 47,3 доллара за баррель для нефти WTI и 50 долларов за баррель для нефти Brent", - сказал эксперт.

Он также отметил, что цены на золото и серебро предприняли осторожную попытку подняться после стремительного падения на предыдущей неделе.

"Заявления госпожи Йеллен в ее полугодовом обращении к Конгрессу пробудили у некоторых игроков интерес к закрытию коротких позиций по золоту и серебру, но оба металла остаются уязвимыми, учитывая перспективу повышения процентных ставок. В пятницу ухудшение показателей по потребительской инфляции и розничным продажам оказало этим металлам поддержку, так как новость спровоцировала повышение курса японской иены и снижение ставок доходности по облигациям", - сказал Хансен.

По его словам, значительное увеличение долговых обязательств с отрицательной доходностью в начале 2016 года стало причиной стремительного роста цен на золото в первой половине указанного года. Когда центральные банки взяли курс на нормализацию денежно-кредитной политики, доходность облигаций начала расти, а значит, уменьшился уровень непогашенных долгов с отрицательной доходностью, и рынки золота и серебра оказались в затруднительном положении.

"Прорыв уровня 1214 долларов за унцию на рынке золота на прошлой неделе послужил сигналом к техническим продажам, основанным на сформировавшейся фигуре двойной вершины на уровне 1295 долларов (вершины апреля и июня). Теперь целью становится уровень 1133 доллара за унцию, и это привлекло на рынок новых коротких продавцов", - подытожил эксперт.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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