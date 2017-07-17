В Театре пантомимы отметили юбилей мастера сцены и кино Бахтияра Ханызаде (ФОТО)

2017-07-17 18:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре пантомимы прошел праздничный вечер, посвященный 60-летию известного актера театра и кино, основателя Театра пантомимы, его главного режиссера и директора, народного артиста Бахтияра Ханызаде, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие ученики мастера, близкие и друзья юбиляра, известные деятели культуры и искусства, среди которых были режиссеры Ровшан Исах, Рамиз Гасаноглу и Огтай Миркасимов, актеры Фуад Поладов, Мамед Сафа, Гюльзар Гурбанова, Гурбан Масимов, Диляра Алиева, директор киностудии "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов,

Выступивший на открытии заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев рассказал о славном творческом пути актера и режиссера, который внес значительный вклад в развитие национальной культуры. Бахтияр Ханызаде был отмечен нагрудным знаком министерства "Почетный работник культуры"

На вечере в честь юбиляра был представлен интересный спектакль "Qərib Teatr diyarında 60", преподнесен праздничный торт и цветы.

Бахтияр Огтай оглу Ханызаде родился 13 июля 1957 года в деревне Шаган, пригорода Баку. В 1978 году окончил факультет драматического театра и кино Азербайджанского государственного театра культуры и искусств (АГТКИ). В 1978 году работал в Гянджинском государственном драматическом театре, в 1981 -1982 – учебном театре АГТКИ, с 1982 - на киностудии "Азербайджанфильм", с 1983 – преподаватель АГТКИ. В 1987 году окончил аспирантуру по сценической деятельности Санкт-Петербургской Академии государственного театра, музыки и кинематографа.

16 мая 1994 года создал первую в стране Театральную студию пантомимы "Dəli yığıncağı", стал автором первых пьес в национальном искусстве пантомимы, организовывал фестивали. 6 марта 2000 года Театральная студия получила государственный статус и стала Театром пантомимы. Его коллектив с успехом гастролировал в странах Европы, Азии и СНГ, неоднократно удостаивался международных призов. Поставил и сыграл в более пятидесяти спектаклях, снялся в более десяти картинах. Также является автором ряда книг и пособий по актерскому мастерству.

(Автор: Вугар Иманов)