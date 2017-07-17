Брата президента Ирана госпитализировали после ареста

2017-07-17 20:49 | www.apa.az | 4

Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун госпитализирован в понедельник перед началом допроса в прокуратуре.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, утром Хосейна Ферейдуна доставили в прокуратуру для дачи показаний. Однако перед началом допроса он почувствовал недомогание. "Из-за ухудшения физического состояния подследственного потребовалась госпитализация. Допрос не состоялся", - информирует агентство.

Накануне официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени Эжжеи сообщил на брифинге в Тегеране об аресте Ферейдуна в связи с расследованием дела о финансовых злоупотреблениях. В конце января этого года стало известно, что брат президента ИРИ подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям.