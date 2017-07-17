Найдена неожиданная польза решения кроссвордов

2017-07-17 18:50 | www.oxu.az | 5

Группа британских ученых обнаружила связь между решением кроссвордов и здоровьем головного мозга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, специалисты выступили с докладом на международной конференции AAIC 2017 в Лондоне, сообщает EurekAlert!.

Ученые опросили более 17 тысяч здоровых людей в возрасте старше 50 лет, а также предложили им пройти несколько заданий. В результате выяснилось, что ежедневное решение различных головоломок вроде кроссвордов способствует улучшению здоровья мозга и повышению его активности.

«Мы нашли взаимосвязь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и тем, с каким успехом они решают задачи на внимание, логическое мышление и память», - заявил ведущий автор исследования Кит Веснес (Keith Wesnes). По его словам, те из участников исследования, кто часто решает головоломки, справляется с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе.

В мае 2017 года шведские психологи показали, что транскраниальная стимуляция мозга (ТЭС-терапия) постоянным током, несмотря на свою популярность, не оказывает значимого эффекта на когнитивные способности здорового человека.

Э.А.

