Задержанного брата Роухани доставили в госпиталь

2017-07-17 19:25 | www.oxu.az | 4

Брата президента Ирана Хасана Рухани Хосейна Ферейдуна, задержанного накануне по подозрению в финансовых преступлениях, в понедельник перевели в частный госпиталь, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как рассказал иранским СМИ представитель тегеранского центра по чрезвычайным обстоятельствам, Ферейдун предстал в понедельник перед судом, где ему стало плохо. Брат президента незамедлительно был отправлен в госпиталь к северу от столицы.

Накануне представитель Минюста Ирана Голлям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил журналистам, что брат Рухани был задержан по обвинению в финансовых преступлениях.

Представитель Минюста отметил, что судебное разбирательство продолжится, но задержанный может быть отпущен под залог.

Хуссейн Ферейдун был спецпосланником иранского президента на переговорах по ядерной программе страны.

С.Б.

