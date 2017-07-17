Россиянка нашла свою судьбу в Азербайджане: "Обратный билет пришлось сдать…" (ФОТО)

2017-07-17 18:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Бакинского театра марионеток Татьяна Терентьева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева - за что она любит столицу Азербайджана и как решилась связать с ним свою жизнь.

- Ваши отношения с театром начались случайно, с поездки к родственникам. Расскажите, пожалуйста, это был первый визит в Азербайджан? Что Вы знали о стране на тот момент?

-Баку – солнечный и дружелюбный город – я полюбила с самого детства. Моя мама выросла здесь, но вышла замуж и переехала в Россию. Но в Баку остались моя родная тетя и братья. В детстве я приезжала почти каждое лето с родителями, позже стала приезжать одна, прошлый год не стал исключением, я купила билеты и двадцать седьмого мая прилетела в Баку, а первого июня я попала в театр марионеток, тогда и началась моя новая жизнь. Обратный билет пришлось сдать, потому что я решила остаться и попробовать себя в театре.

-А как Вы попали на представление? Что это был за спектакль и какое впечатление он на Вас произвел? Сталкивались ли Вы раньше с театром марионеток? И что повлияло на Ваше решение связать свою жизнь с театром и Азербайджаном?

- Фариза – актриса театра марионеток и близкая подруга моей тети, за день до моего приезда пришла в гости и рассказывала, что никак не могут найти подходящего человека. Тетя предложила мне попробовать. Когда я впервые попала в театр, спектакль не был готов – были лишь отдельные сцены. Всё находилось в процессе: искали подходящий свет, правильные движения – это всё захватило с первых секунд и не оставляет по сей день. Я как будто попала в совершенно другой, невероятный мир, там я впервые услышала мугам, узнала историю Лейли и Меджнуна, впервые взяла в руки кукол… Это магическое место! Если попадаешь в него однажды, то не можешь не прийти вновь. У меня была возможность стать частью всего этого, я согласилась.

-Сколько спектаклей Вы уже отыграли? Похожи ли Ваши представления по одной пьесе друг на друга, допускает ли театр марионеток импровизацию?

- Наш режиссер Тарлан Горчу задумал поставить наиболее известные произведения великого Узеира Гаджибейли. Самый первым его спектаклем стал «Аршин мал алан» по одноименной оперетте, в актерском составе которого были только мужчины. Второй спектакль «Лейли и Меджнун» - любовная трагедия, где на сцене уже появляются и девушки. В процессе создания спектакля, при работе с куклами мы очень много импровизировали, искали максимально подходящие движения для себя, для кукол. В самом же спектакле уже нет места импровизации – каждое движение отточено тысячей тысяч повторений, режиссер четко видит конечную картину и точно знает, чего он ждет от каждого из актеров.

- Насколько комфортно Вы, россиянка, чувствуете себя в Азербайджане? Есть ли различия в культурах, которые ставят Вас в тупик или наоборот, какие-то вещи, которые удивляют своей схожестью?

- Мне достаточно комфортно жить в Азербайджане, отчасти по тому, что у меня здесь есть родные и друзья, они очень помогают и поддерживают меня во всем. Я выросла в другой стране, где совершенно иной менталитет. Безусловно, многие вещи кажутся мне странными до сих пор, но я понимаю, что все это – части этого мира, этой культуры и принимаю их, мне интересно узнавать что-то новое о городе, о людях в нем, учиться чему-то. Я прожила в Баку чуть больше года, и свое будущее тоже связываю с этим городом. Наш театр совсем недавно открыл свои двери для зрителей, и я думаю впереди еще много интересных спектаклей и новых проектов.