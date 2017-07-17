В Турции продлили режим ЧП

2017-07-17 20:01 | www.oxu.az | 4

Парламент Турции утвердил направленный правительством Турции законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца, передает в понедельник Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Документ предусматривает продление режима ЧП на 90 дней начиная с 01:00 19 июля 2017 года.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

С.Б.

