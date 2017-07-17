Арестованные полицейские в Венесуэле зашили себе рты, требуя освобождения

2017-07-17 18:53 | www.trend.az | 4

Несколько полицейских района Чакао в венесуэльской столице, находящихся под арестом, в понедельник зашили себе рты в знак протеста против незаконного лишения свободы, передает РИА Новости.

Речь идет о пяти из 14 стражей порядка, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста еще в июне 2016 года. В результате расследования прокуратура пришла к выводу об их непричастности к преступлению, однако из-под стражи их до сих пор не освободили.

"До сих пор мы не получили ответа на наши требования. Пока это происходит, наше здоровье ухудшается, а компетентные власти слишком легко относятся к нашему состоянию в заключении", - говорится в публичном обращении полицейских, опубликованном в социальных сетях.

Перед этим шагом сотрудники полиции 22 дня держали голодовку, родственники заключенных полицейских также в знак протеста голодают с 3 июля.