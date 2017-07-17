Азербайджанские звезды в проекте Retro Bakı (ФОТО)

2017-07-17 18:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов– любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – вновь стартовал проект Retro Bakı, организованный Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Вниманию зрителей будет предложена концертная программа с участием звезд эстрады - заслуженного деятеля искусств Азербайджана, джазмена Джавана Зейналлы и исполнителя шансона Джейхуна Бакинского, основателя национального рэпа Анара Нагылбаза, а также певцов Ягут Бабаевой, Dua Murad, Gümüş, Tafur, Наили Муслимовой, Сабины Аскеровой, Мехмана Тагиева и танцевальных коллективов. Гостям были представлены работы молодых художников.

В рамках проекта на Площади фонтанов в Баку каждую субботу и воскресенье проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице, в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был проведен в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)