В Кабуле невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу

2017-07-17 20:43 | www.oxu.az | 4

Невеста погибла в Кабуле в результате перестрелки между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух. Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика, охранники которого и открыли ответную стрельбу.

По данным кабульской полиции, в результате перестрелки погибла невеста, еще четыре человека получили ранения.

В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два охранника. Кто именно застрелил девушку, пока не выяснено.

C.Б.

