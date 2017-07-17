Власти Китая проверяют корпорации одного из богатейших предпринимателей страны

2017-07-17 19:04 | www.trend.az | 4

Власти Китая начали проверку в отношении шести иностранных проектов корпорации одного из богатейших предпринимателей страны миллиардера Ван Цзяньлиня - Wanda, передает ТАСС со ссылкой на газету "Синьцзинбао".

Как отмечает издание, четыре сделки из шести уже завершены. По данным ее источников, Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР дала указание банкам, осуществлявшим финансовое сопровождение сделок Wanda отклонять любые запросы компании по финансированию, обмену валюты и реструктуризации активов.

В настоящее время власти намерены провести "строгое разбирательство" и переоценку финансовых рисков этих сделок, кроме того, расследования пройдут в сопровождавших их государственных финансовых институтах.

Среди шести проектов, указывает издание, соглашение о покупке крупнейшей сети кинотеатров в странах Скандинавии и Прибалтики Nordic Cinema Group за один миллиард долларов, а также четвертой по величине сети кинотеатров США Carmike Cinemas за 1,2 миллиарда долларов

Состояние председателя правления компании Dalian Wanda Ван Цзяньлиня, согласно последним данным американского журнала Forbes, составляет около 32 миллиардов долларов, что делает его наиболее состоятельным человеком Китая. В мировом рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 18-ю строчку.

Его корпорация Wanda, изначально специализировавшаяся на недвижимости, в настоящее время занимается гостиничным бизнесом, туризмом, финансами и интернет-технологиями, а также является крупнейшим в мире оператором кинотеатров. Штат компании насчитывает 156 тысяч сотрудников.