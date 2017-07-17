СМИ сообщили о вводе Египтом виз для катарцев

2017-07-17 21:10 | www.oxu.az | 4

Власти Египта решили ввести обязательные въездные визы для граждан Катара.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в международном аэропорту Каира.

Подобные меры, по данным РИА Новости, вступят в силу в четверг, 20 июля.

Отмечается, что теперь катарцы должны заблаговременно получать разрешение на въезд. Исключение будет сделано только для детей от браков, заключенных между гражданами двух государств, а также катарских студентов, обучающихся в египетских вузах.

Сообщается, что визы необходимо будет получать не только обычным гражданам, но также дипломатам и чиновникам.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Одновременно против Дохи были введены санкции, включающие, в том числе, запрет на поставки продовольствия в страну. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.

С.Б.

