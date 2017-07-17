Натаван Хабиби вышла замуж за рэпера «Дадо» – ФОТО

2017-07-17 21:37 | www.oxu.az | 4

В одном из элитных столичных домов торжеств проходит свадьба популярной певицы Натаван Хабиби и азербайджанского рэпера Саида Алиева, выступающего под сценическим псевдонимом «Дадо», передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Н.Хабиби и Дадо Алиев были задействованы ранее в совместном проекте, посвященном памяти рэпера Гусейна Дарьи «Yat, dostum» - но до недавнего времени пара тщательно скрывала свои отношения.

Отметим, что для гостей свадебной церемонии, на которой присутствует немало звезд азербайджанского шоу-бизнеса, введен строгий дресс-код: мужчины должны появиться на свадьбе певицы и рэпера в черном или белом, а женщинам следует отдать предпочтение зеленому, красному и белому цветам.

Как проходит свадьба можно увидеть на нижеприведенных снимках, представленных гостями мероприятия в социальных сетях.

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С.Б.

