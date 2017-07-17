Тайна Фахраддина Манафова и Мехрибан Зяки

2017-07-17 19:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Лето в театре – пора отпусков, хорошего настроения и заслуженной лени! Лениться любят все, но по-разному. В Азербайджанском государственном русском драматического театра имени Самеда Вургуна, к примеру, решили «лениться» на сцене, репетируя таинственную пьесу, таинственного автора, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Репетируют – народный артист Фахраддин Манафов и заслуженная артистка Мехрибан Зяки. Постановку осуществляет бакинец, проживающий в Санкт - Петербурге. В спектакле также заняты Олег Амирбеков, Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева. А еще в труппе появился новый актёр. Однако, название спектакля держится в секрете. Премьера – 16 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)