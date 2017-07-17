Ровшан Аскеров возвращается на Брэйн-ринг

2017-07-17 19:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Лето - пора трансферов. Команды Брэйн-ринга тоже не остаются в стороне. Известный знаток Ровшан Аскеров возвращается в команду "Capital Bank", сообщили Trend Life в пресс-службе продюсерского центра GameTV.az

Дело в том, что команда Ровшана Аскерова проиграла в финале летней серии в Москве со счетом 0:6. И теперь Ровшан готовится к реваншу, хотя сюда по его комментарию "Брэйн-ринг - это редкая возможность проиграть 0:7" - только сильные и уверенные в себе люди умеют шутить над собой.