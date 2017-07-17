«Карабах» обратился в УЕФА

2017-07-17 22:27 | www.oxu.az | 4

Завтра в Тбилиси в 21:00 состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Самтредиа» и «Карабах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, учитывая неприятные инциденты, возникавшие в последние годы во время некоторых игр между грузинскими и азербайджанскими командами, «Карабах» обратился в УЕФА и к грузинскому клубу с целью предотвратить возможные провокации армян.

В ходе с представителями УЕФА и «Самтредиа» было принято решение пропускать на стадион лишь флаги Грузии и Азербайджана. Флаги Армении и непризнанной «НКР» на арену пропускать не будут.

Грузинская сторона также заверила, что предпримет максимум усилий, чтобы не допустить возможных армянских провокаций.

Напомним, что в первом матче «Карабах» обыграл «Самтредиа» со счетом 5:0.

C.Б.

