В Египте при нападении боевиков погибли пять полицейских

2017-07-17 20:00 | www.trend.az | 3

Пять египетских военных погибли и еще шесть получили ранения в результате подрыва бронемашин на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на сайт арабского телеканала Sky News Arabia.

Как сообщил телеканалу источник в силах безопасности Египта, речь идет о двух отдельных нападениях на полицейских на севере Синая. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.