Хайям Нисанов: Мечты о Книге рекордов Гиннеса - интересные откровения (ФОТО)

2017-07-17 20:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Гостем АМИ Trend стал популярный эстрадный исполнитель, лауреат национальных премий Хайям Нисанов. Талантливый музыкант хотя и является частым гостем телепередач, концертов и различных мероприятий, тем не менее редко дает полноценное интервью. В интересной беседе Хайям раскрыл ряд интересных моментов своей жизни.

- Хайям, добро пожаловать в студию АМИ Trend. Начнем нашу беседу, как говорится, с самого начала и попробуем пролистать страницы твоей жизни от "А" до "Я". Внешне производишь впечатление успешного и счастливого человека, но как говорил английский философ 17 века Фрэнсис Бэкон, "Благоденствие не обходится без страхов и неприятностей, а тяготы не лишены радостей и надежд".

- Спасибо большое за приглашение! Отвечу словами французского писателя Стендаля: "Человек живет на земле не для того, чтобы стать богатым, но для того, чтобы стать счастливым". Мне посчастливилось - и говорю это с чувством гордости, без лести, - что с первых же дней моей творческой деятельности именно ваше агентство всегда поддерживало меня, публиковало обо мне материалы, в пресс-зале АМИ Trend я проводил свои пресс-конференции и презентации проектов. Тогда еще не были развиты социальные сети и интернет-пространство, и ваша поддержка в этой сфере является для меня очень важной. Это место для меня родное!

- Приятно слышать такие слова. И все же продолжим беседу с твоих первых шагов в жизни и творчестве. Как известно, в твоей судьбе было трагическое событие, когда ты в 11-летнем возрасте в автокатастрофе потерял отца.

- Конечно, без прошлого нет будущего. Я родился 21 октября 1983 года в Баку, жил в 4-м микрорайоне, на улице Джабиева, тогда там было три больших девятиэтажных здания, много друзей и замечательных соседей, которые жили душа в душу. Я учился в школе №5 и до седьмого класса не думал, что когда-то стану музыкантом, потому мечтал стать полицейским и защищать людей от преступников. Но в 11 лет в моей жизни произошло это трагическое событие, и мать, чтобы продолжить дело отца, который был певцом и исполнителем на нагаре, отдала меня в музыкальную школу №7. В 13-летнем возрасте я параллельно ходил в Дом пионеров имени Тофига Кязымова. Здесь также занимался ныне наш известный нагарист Натиг Ширинов. Восемь лет изучал искусство исполнения на нагаре и параллельно стал заниматься вокалом с известной исполнительницей Рейхан Муслимовой. В 16-летнем возрасте судьба свела меня с замечательным человеком, композитором Эльчином Имановым, и свой первый альбом под названием «Школьные годы» составил из его песен. Благодаря этому альбому у меня появились первые поклонники (смеется). В 16 лет впервые поехал в Москву и стал принимать участие в различных мероприятиях, познакомился с известными музыкантами, очень многому научился. Перед участием в конкурсе исполнителей «Бакинская осень» решил пройти обучение в музыкальной школе имени Бюльбюля, где преподавал известный композитор Вагиф Герайзаде. Это очень интересная и назидательная история. Мне было 18 лет, я пришел к Вагифу Герайзаде и попросил написать для меня песню для участия в этом конкурсе. Тогда Вагиф Герайзаде спросил меня, знаю ли я Фрэнка Синатру, Рашида Бейбутова и других известных музыкантов, и попросил исполнить что-либо из их репертуара. К моему большому стыду, ничего не смог исполнить! Он мне сказал: "Видишь эту дверь. Иди! Когда выучишь, все что сказал тебе, тогда и вернешься". Так и ушел… Но это стало для меня большим уроком, и я стал усиленно работать над собою, изучать творчество больших мастеров.

- Не сладко пришлось…

- А когда пришел на конкурс "Бакинская осень", то увидел, что жюри возглавляет Вагиф Герайзаде. В общем, прошел два тура и вышел в финал, исполнив а капелла песни Фрэнка Синатры "Мой путь" и еще одну композицию. Но из принципа на финал не пришел, потому что хотел показать Вагифу Гейрайзаде, что выполнил его наставления. Через неделю Вагиф Гейразаде нашел меня: "Где этот кучерявый парень, такой принципиальный?" (смеется) - и …написал для меня песню. Я стал посещать занятия в музыкальной школе имени Бюльбюля, своими глазами видел, как создавались его известные группы "W Trio" и "Шерон", а Вагиф Гейразаде написал для меня песню "İndi bildim" ("Теперь я понял"). Тогда это было немыслимое событие, так как Вагиф Герайзаде писал только для известных исполнителей. Песня и видеоклип "İndi bildim", выпущенные в 2004 году, стали своего рода моей "визитной карточкой". С тех пор завязалось наше сотрудничество, и Вагиф Герайзаде стал моим наставником в творчестве.

Я также прошел четырехлетнее обучение на джазово-эстрадном факультете Московской государственной спецшколы имени Гнесиных. С 2007 года начал сотрудничество с Мурадом Арифом, который стал моим продюсером, писал для меня песни, мы реализовали множество успешных проектов. По сей день снято десять клипов, выпущено еще три альбома – на азербайджанском "Ləpələr", на иврите "Иерусалим", на русском "Ты далеко". Вскоре представлю еще два альбома на азербайджанском и русском языке, в которые войдут композиции Вагифа Герайзаде.

- А нагара больше не привлекает?

- До сих пор играю дома и особенно всех удивляю на свадьбах. Ведь многие думают, что я любитель, хотя являюсь профессионалом. Кстати, в ближайшее время мы начнем реализацию совместного проекта с ритм-группой заслуженного артиста Натига Ширинова. Ожидается очень интересная работа.

- Проходят годы, меняются вкусы людей и эстрада. Легко ли оставаться популярным в этой сфере. Я избегаю понятия "шоу-бизнес".

- Я тоже этого понятия избегаю. Мне всегда более приятно, когда мне говорят "музыкант", а не "певец". Потому что певец ассоциируется именно с шоу-бизнесом, где сегодня, к сожалению, множество безголосых исполнителей, и фактически они принижают роль музыкального эстрадного жанра. Надо ко всему относиться профессионально, это не должно быть хобби или средством заработка. Каждый жанр эстрадного искусства – это специфический тип общения с аудиторией. Осваивая тот или иной жанр, исполнителю необходимо помнить, что ему предстоит выбирать и определённый тип общения с той или иной аудиторией в соответствии со своими вокальными возможностями и профессионализмом. Что касается популярности, то считаю себя более востребованным, и это является результатом большого труда и терпения, грамотного подхода к работе. Наша сфера - это не "золотой Клондайк", как думают некоторые представители молодежи, и решение всех проблем в личной жизни, а очень сложный путь совершенства.

- Но ведь есть же исполнители, которые обладают отличными вокальными данными, много работают, вкладывают солидные средства в раскрутку, и все же не добиваются популярности, или, как говоришь, востребованности. В чем причина? Одно дело – завоевать уважение среди зрителей, другое – любовь, что намного сложнее.

- Не существует четкого и определенного пути к успеху, у каждого это индивидуально и специфично. На мой взгляд, нужно быть самим собой, обладать харизмой и подбирать правильный репертуар в соответствии с вокалом, преподносить качественную продукцию в виде клипов и музыкальных проектов. Важными факторами являются определенность и упорство в достижении поставленной цели, нужно помимо телевидения и радио активно использовать социальные сети, реализовывать интересные проекты, правильно работать со СМИ, искренне относиться к зрителям, уметь воспринимать критику. Надо верить в свои силы, не замыкаться в себе, почивая на сиюминутных лаврах и греясь в лучах мнимой славы, и "не вариться в собственном соку", а постоянно самосовершенствоваться и развиваться. Верьте в свои силы и не забывайте, кто вы такой, не дайте известности поглотить вас. Вы можете потерять своих настоящих друзей. Не забывайте о личной жизни, религии, убеждениях и друзьях. И самое главное - это большое уважение и почтение к старшим, следование их наставлениям и опыту. Воспитание, культура и интеллектуальное развитие должны быть путеводной звездой человека.

- Что еще кроме музыки привлекает тебя?

- У меня есть хобби - собираю спичечные коробки, в коллекции их около 2700 экземпляров. Вообще же, если вспоминать детство, то кто из нас не играл пустыми коробочками из-под спичек? Было ужасно интересно найти где-нибудь новую коробочку с новой картинкой, а еще лучше - новым цветом самих спичек. Любовь к этому появилась где-то пять лет назад. В Москве у меня есть друг, известный ведущий Игорь Адамовксий. Когда он переезжал на новую квартиру, то не знал куда деть около трехсот спичечных коробков, которые хотел передать в надежные руки. Этим человеком оказался я (смеется). Я загорелся этим хобби, ныне у меня отдельная комната в квартире со спичечными коробками, и мечтаю попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого надо собрать более пяти тысяч экземпляров. Для меня – это интереснейший мир, который, как правило, представляет собой небольшое произведение искусства в миниатюре. А еще с 1999 года собираю посадочные билеты на самолеты, у меня их уже около тысячи. С недавнего времени, так как внедрены электронные билеты, то собираю их. Думаю, в Азербайджане больше меня никто не летал, кроме стюардесс и пилотов (смеется).

- Хотелось бы отметить, что ты еще являешься своеобразным воплощением толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

- Да, я из горских евреев, и очень горжусь тем, что с большим успехом представляю азербайджанскую и еврейскую культуру нашей прекрасной страны за рубежом, выступаю с концертами, принимаю участие в различных проектах. Азербайджан является подлинным образцом мультикультурализма и толерантности, межцивилизационного и межрелигиозного диалога, где испокон веков мирно и дружно проживают представители различных народов, этносов, конфессий. В республике созданы все необходимые условия для свободного и мирного сосуществования представителей различных национальностей. Их культуры, традиции, история оберегаются на государственном уровне, сохраняются и реставрируются исторические памятники, мечети, церкви, синагоги.

- Недавно один из самых завидных холостяков нашей эстрады стал семьянином. Поздравляем тебя и желаем большого семейного счастья! Кстати, свадебная церемония даже держалась в секрете. Расскажи нам о своей избраннице, поведай нам эту историю любви.

- Моя избранница Нармина – это моя судьба! Я познакомился с ней в Баку, на одном из мероприятий, и с первого же взгляда она покорила меня своей искренностью, а впоследствии выяснилось, что у нас общие взгляды на жизнь. В общем, обычная история любви, но настоящей и вечной!

- И завершим нашу беседу вопросом. Каким был Хайям вчера, какой он сегодня и каким увидим завтра?

- Оноре де Бальзак сказал замечательную фразу: "Далеко недостаточно показать, что настоящее выше прошлого: нужно еще вызвать предчувствие будущего, которое выше нашего настоящего".

(Автор: Вугар Иманов)