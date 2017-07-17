Президент Ильхам Алиев встретился в Риге с председателем Сейма Латвии (ФОТО) (версия 2)

2017-07-17 20:44 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Сейм Латвии.

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Инара Мурниеце представила Президенту Ильхаму Алиеву группу депутатов Сейма.

Председатель Сейма Латвии проинформировала Президента Ильхама Алиева о деятельности Сейма и ознакомила с залом заседаний.

Затем была сделана фотография на память.

Глава государства оставил запись в книге почетных гостей Сейма Латвии.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце.

Председатель Сейма Латвии сказала, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.

С удовлетворением вспомнив свой визит в Баку, Инара Мурниеце подчеркнула, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию также откроет новую страницу в развитии двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджано-латвийские связи успешно развиваются в различных сферах. С удовлетворением вспомнив встречу с председателем парламента Латвии в Баку, глава государства сказал, что политические связи между двумя странами успешно развиваются, межпарламентское сотрудничество вносит большой вклад в двусторонние отношения. Отметив наличие хороших возможностей для развития экономических связей между двумя странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что также есть большие возможности для сотрудничества в гуманитарной, туристической сферах, сфере культуры.

Президент Ильхам Алиев рассказал об осуществляемых в стране политических и экономических реформах и международных транспортных проектах. Отметив, что Азербайджан и Латвия успешно сотрудничают в рамках международных организаций, Президент Ильхам Алиев коснулся связей между Азербайджаном и Европейским союзом, сказал, что эти связи динамично развиваются, подчеркнул, что Евросоюз поддерживает выдвинутые Азербайджаном проекты в энергетической, транспортной сферах, сфере газа.

Председатель Сейма Латвии сказала, что они всегда поддерживают Азербайджан а Европейском союзе. Отметив, что позиция Латвии заключается в том, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Инара Мурниеце выразила сожаление по поводу последнего инцидента на линии фронта, повлекшего смерть двух мирных граждан Азербайджана - бабушки и ее внучки. Она с сожалением отметила, что подобные акты варварства в прифронтовой зоне продолжаются.

Президент Ильхам Алиев рассказал о последних событиях, в результате которых были убиты мирные жители, а также выразил признательность Латвии за ее позицию в связи с урегулированием конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.