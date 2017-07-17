Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-латвийском форуме в Риге (ФОТО) (версия 2)

2017-07-17 20:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Риге прошел азербайджано-латвийский бизнес-форум.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Латвии Раймондс Вейонис приняли участие в церемонии открытия бизнес-форума.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Затем бизнес-форум продолжил свою работу обсуждениями.

В бизнес-форуме, организованном министерством экономики Азербайджана, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Латвийским агентством инвестиций и развития с обеих сторон приняли участие до 200 предпринимателей, представлявших более 120 компаний.

На азербайджано-латвийском бизнес-форуме были выдвинуты предложения по развитию между двумя странами связей сотрудничества в различных сферах экономики.

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