Мобильный оператор Азербайджана удостоен очередной международной премии (ФОТО)

2017-07-17 21:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telekom было удостоено очередной международной премии, говорится в сообщении ООО, опубликованном в понедельник в официальной печати.

Согласно сообщению, на конференции " Совершенство в качестве" компания была награждена за хорошие позиции в международном рейтинге и на национальном рынке, успешную реализацию современных технологий управления, высокий уровень подготовки персонала и эффективную маркетинговую стратегию. Приняв участие на конференции, в которой Azercell была награждена как ведущий провайдер коммуникационных услуг, президент компании Вахид Мурсалиев принял премию. Европейская бизнес ассамблея, полагаясь на еще более успешное и динамичное развитие ООО Azercell Telekom, выразила признательность Вахиду Мурсалиеву за его участие.

Для информации сообщим, что Международная конференция "Совершенство в качестве", состоявшаяся в городе Люцерне Швейцарии, является ежегодным мероприятием, проводимым при поддержке Европейской бизнес ассамблеи (Соединенное Королевство), Оксфордского научного сообщества (Соединенное Королевство), Европейской медицинской ассоциации (Бельгия) и Швейцарского института стандартов качества (Швейцария). На мероприятии, в котором собрались более 200 представителей регионального бизнеса, профессиональных и научных сообществ из 54 стран, специалисты обменивались мнениями по вопросам усовершенствования бизнеса и положительной социальной трансформации. На конференции основное внимание было отведено ролевым моделям совершенства в 4-х секторах: управление городом, корпоративное управление, лечебно-оздоровительные путешествия и управление образованием.

Отметим, что компания Azercell неоднократно награждалась со стороны местных и международных структур. Среди международных премий, полученных компанией имеют место такие престижные премии как "Международная Бизнес Премия - Stevie", "Socialbakers Engage Award", "Socially devoted" и др.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.