Главарь ИГ не участвует в процессе принятия решений в группировке - Пентагон

2017-07-17 22:19 | www.trend.az | 4

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади не принимает участия в принятии решений и командовании боевиками. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Министерства обороны на брифинге в Пентагоне, передает ТАСС.

По его словам, аль-Багдади "не участвует ни в каких-либо повседневных процессах принятия решений", ни в командовании боевиками, "насколько известно" оборонному ведомству.

Директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри ранее заявил, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии.