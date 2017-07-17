Состоялась двусторонняя встреча глав железнодорожных ведомств Азербайджана и России (ФОТО)

2017-07-17 22:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Москве состоялась двусторонняя встреча председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова с президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ходе встречи были обсуждены предложения по развитию грузовых и пассажирских перевозок, перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», строительство железной дороги Решт-Астара, а также содействие в осуществлении различных проектов и прочие вопросы.

На двусторонней встрече обсуждалось текущее состояние работ по проекту «Север-Юг». По словам Джавида Гурбанова, от станции Астара до иранской границы уже проложена 8,3-километровая железнодорожная линия и завершено строительство железнодорожного моста через реку Астара-чай. Границу по новому мосту уже пересек испытательный поезд. На данный момент работы продолжаются в иранской Астаре. Сюда входит строительство на территории в 35 га железнодорожной станции и разгрузочного терминала.

Джавид Гурбанов также сообщил о недавнем подписании договора между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана по проекту «Строительства и эксплуатации Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала». Он предусматривает строительство на иранской территории при поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги» железнодорожной линии протяженностью 1,4 км и четырех терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно договору, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» арендует вышеназванную железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы – на 25 лет.

В свою очередь, Олег Белозеров высоко оценил проделанную азербайджанской стороной работу в рамках проекта «Север-Юг» и отметил необходимость мобилизовать все силы для привлечения грузопотока на этот маршрут. За расширение связей между железными дорогами Азербайджана и России, активную деятельность в создании международных транспортных коридоров, а также за значительный вклад в координацию работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне, выработку согласованных принципов его деятельности Олег Белозеров вручил Джавиду Гурбанову нагрудный знак «Почетный железнодорожник».

На встрече в целях увеличения объема грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» по инициативе азербайджанской стороны была достигнута договоренность о создании Координационного совета с центром в Баку.

По итогам встречи между железнодорожными ведомствами двух стран было подписано соглашение «Об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении».