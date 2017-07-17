Мэром Лиона стал армянин

2017-07-17 23:17 | www.oxu.az | 5

Городской совет мэрии города Лиона избрал 68-летнего Жоржа Кепеникяна, армянина по происхождению, на пост мэра города в ходе заседания 17 июля. Бывший мэр Жерара Колом сам предложил кандидатуру Кепеникяна, сообщает Oxu.Az со ссылкой на News.am.

О Кепеникяне известно, что он по профессии хирург-уролог, сын армянских эмигрантов. Кепеникян сначала добился успеха в профессиональной деятельности. Работает в руководстве госпиталя Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, где с 2005 года занимает пост директора по стратегическому развитию.

Кепеникян является одним из активных представителей армянской диаспоры.

C.Б.

