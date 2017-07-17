Президент Ильхам Алиев встретился в Риге с председателем Сейма Латвии (ФОТО) (версия 2)

2017-07-17 22:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Сейме Латвии.

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Инара Мурниеце представила Президенту Ильхаму Алиеву группу депутатов Сейма.

Председатель Сейма Латвии проинформировала Президента Ильхама Алиева о деятельности Сейма и ознакомила с залом заседаний.

Затем были сделаны фотографии на память.

Глава государства расписался в Книге почетных гостей Латвийского Сейма.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце.

Председатель Сейма Латвии отметила высокий уровень связей между странами. С удовлетворением вспомнив свой визит в Баку, Инара Мурниеце подчеркнула, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию откроет новую страницу в развитии двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджано-латвийские связи успешно развиваются в различных сферах. С удовлетворением вспомнив встречу с председателем Латвийского Сейма в Баку, глава государства отметил, что политические связи между странами успешно развиваются, межпарламентское сотрудничество вносит большой вклад в двусторонние отношения. Подчеркнув наличие хороших возможностей для расширения экономических связей между странами, Ильхам Алиев отметил, что имеется большой потенциал и для сотрудничества в культурной, гуманитарной и туристической сферах. Президент Ильхам Алиев рассказал о проводимых в Азербайджане политических и экономических реформах и международных транспортных проектах. Отметив, что Азербайджан и Латвия успешно сотрудничают в рамках международных организаций, Президент Ильхам Алиев коснулся связей между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он подчеркнул, что эти связи динамично развиваются, Европейский Союз поддерживает выдвигаемые Азербайджаном проекты в энергетической, газовой, транспортной сферах.

Председатель Сейма Латвии отметила, что ее страна всегда поддерживает Азербайджан в Европейском Союзе. Подчеркнув, что Латвия выступает за урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Инара Мурниеце выразила сожаление в связи с последними событиями на линии фронта, результатом которых стало убийство азербайджанских гражданских лиц – бабушки и внучки, заметила, что, к несчастью, подобные зверства во фронтовой зоне продолжаются.

Президент Ильхам Алиев рассказал о последних событиях на линии соприкосновения, приведших к гибели мирного населения, выразил признательность за позицию Латвии относительно произошедшего, а также урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.