Автомобиль врезался в полицейскую машину у здания конгресса США

2017-07-17 23:04 | www.trend.az | 5

Автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox 5.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник около 14.00 у библиотеки конгресса (напротив здания парламента). Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.

Водитель второго автомобиля госпитализирован. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения. Полиция начала расследование.

Ряд дорог перекрыты, полиция рекомендует жителям и чиновникам избегать этот район до дальнейших распоряжений.