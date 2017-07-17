УЕФА запретил армянские флаги на матче "Самтредиа" - "Карабах"

2017-07-17 23:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Тбилиси в 21:00 состоится ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами "Самтредиа" (Грузия) и "Карабах" (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт азербайджанского футбольного клуба "Карабах", в последние годы клубы Азербайджана и Грузии встречались несколько раз и в ряде этих встреч произошли неприятные события. Учитывая это, Футбольный клуб "Карабах" для предотвращения возможных провокаций со стороны Армении, обратился грузинскому клубу и в УЕФА.

В ходе встречи между представителями "Карабаха", "Самтредии" и УЕФА было принято решение, что на матч будут пропускаться только флаги Азербайджана и Грузии. Грузинская сторона также отметила, что они предпримут максимум усилий для предотвращения возможных провокаций со стороны армян.