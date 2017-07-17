США планируют ввести против Ирана новые санкции

2017-07-17 23:33 | www.trend.az | 5

Администрация США планирует ввести в ближайшее время новые санкции против Ирана в связи с его программой разработки баллистических ракет и якобы осуществляемой им поддержкой терроризма, передает ТАСС со ссылкой на сетевое издание The Washington Free Beacon.

Он утверждает, что Тегеран якобы нарушает "дух соглашения" о Совместном всеобъемлющем плане действий. Тем не менее новые ограничительные меры не будут связаны с этими договоренностями по ядерной программе Ирана.

Новые санкции, по утверждению представителя Белого дома, будут предназначены для противодействия широкомасштабному наращиванию ВС Ирана, а также его операциям в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Их целью станет Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), иранские официальные и юридические лица.

В новый санкционный список будут включены 16 иранских организаций и люди, которые, по мнению Вашингтона, "поддерживают незаконную и преступную деятельность Тегерана в регионе".