В Венесуэле призвали к общенациональной забастовке

2017-07-17 23:46 | www.oxu.az | 4

Венесуэльская оппозиция в понедельник, 17 июля, после проведения «народного референдума» призвала к общенациональной забастовке против президента Николаса Мадуро в рамках протестной кампании, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Забастовка назначена на четверг, 20 июля, ее продолжительность, по замыслу организаторов, должна составить 24 часа.

Также оппозиция заявила, что предпримет шаги для создания «правительства национального единства» и назовет новые кандидатуры судей Верховного суда вместо пропрезидентски настроенных.

Оппозиционеры обвиняют Мадуро в том, что он проигнорировал итоги «народного референдума». Противники действующей власти требуют проведения всеобщих выборов и протестуют против планов создать учредительное собрание, которое должно получить полномочия вносить изменения в Основной закон.

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме», высказались против инициативы Мадуро созвать учредительное собрание. Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

С.Б.

