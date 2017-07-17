Dünya birjalarında bahalaşan neftin fonunda Azərbaycan neftinin SON QİYMƏTİ

2017-07-17 23:29 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Dünya birjalarında neft bahalaşıb. Trend-ə ölkənin neft-qaz bazarındakı mənbədən verilən məlumata görə, artım Azərbaycan neftinin qiymətində də hiss olunub. Belə ki, CIF bazisi üzrə İtaliyanın Augusta limanı şərtləri ilə Azərbaycanın yüngül neftinin sonuncu qiyməti 49,22 dollar/barel təşkil edib ki, bu da 1 gün öncəki göstəricidən 0,36 dollar/barel çoxdur.

FOB bazisi üzrə Türkiyənin Ceyhan limanında Azərbaycanın yüngül neftinin sonuncu qiyməti isə 48,68 dollar/barel təşkil edib ki, bu da əvvəlki qiymətdən 0,34 dollar/barel çoxdur.

Novorossiysk limanından yüklənən URALS neftinin sonuncu qiyməti 46,71 dollar/barel təşkil edib ki, bu da əvvəlki qiymətdən 0,32 dollar/barel çoxdur.

Şimal dənizindən hasil edilən "Brent Dated" etalon növlü neftin sonuncu qiyməti isə 48,03 dollar/barel təşkil edib. Bu, əvvəlki qiymətdən 0,13 dollar/barel çoxdur.

Dünya birjalarında neftin qiymətinə gəlincə, Nyu-Yorkun NYMEX ("New York Mercantile Exchange") birjasında "Layt" markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,15 dollar artaraq 46,07 dollar təşkil edib. Londonun ICE ("InterContinental Exchange Futures") birjasında "Brent" markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,17 dollar artaraq 49,39 dollar olub.