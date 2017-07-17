Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-латвийском форуме в Риге (ФОТО) (версия 2)

2017-07-17 23:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Риге состоялся латвийско-азербайджанский бизнес-форум.

В церемонии открытия бизнес-форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Латвиа Раймондс Вейонис.

Выступая на бизнес-форуме, директор Агентства инвестиций и развития Латвии Андрис Озолс сказал:

-Ваше превосходительство Президент Латвии господин Раймондс Вейонис.

Ваше превосходительство Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев.

Уважаемые дамы и господа, министры, послы.

Сегодня наши друзья здесь, в Риге. Это прекрасное событие, когда наши страны могут быть здесь рядом и улучшить бизнес-связи. Я хочу также поблагодарить Министерство экономики Азербайджана и Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане за организацию этого форума. Здесь много компаний, потому что многие заинтересованы в нашем сотрудничестве. В бизнес-форуме участвуют более 100 предпринимателей Латвии, которые представляют производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, туризм и другие сферы.

В Азербайджане говорят, что надежный друг никогда не станет чужим. Мы с Азербайджаном хорошие друзья. Президент Латвии в этом году посетил Азербайджан, и его всюду принимали очень тепло. Мы очень гордимся нашим сотрудничеством.

Затем на бизнес-форуме выступили главы государств.

Выступление Президента Раймондса Вейониса:

-Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые предприниматели, дамы и господа.

Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую вас в Риге на латвийско-азербайджанском бизнес-форуме. Я имел возможность посетить Азербайджан несколько раз, узнать людей этой страны, которая имеет богатые традиции. В моей памяти остался визит в Баку в марте этого года, когда мы встречались с господином Алиевым и обсуждали политическое, экономическое сотрудничество между Латвией и Азербайджаном. Я хочу подчеркнуть, что в течение более чем 23 лет, которые прошли после того, как были налажены дипломатические отношения между Латвией и Азербайджаном, мы развили хороший дипломатический диалог, активный политический диалог и сильное экономическое сотрудничество. Об этом говорят частые визиты наших государственных лиц, а также множество мероприятий высокого уровня, договора, которые мы подписали в области транспорта, строительства, образования и науки. Мы сделали много, но многое еще предстоит. Мы должны выдвигать амбициозные цели и полностью использовать возможности. Особенно это касается поощрения экспорта нашей продукции в Азербайджан, а также сотрудничества в области информационных технологий, фармацевтики, туризма, в частности, медицинского туризма. Имея в виду сектор коммерческих банков, который высоко развит в Латвии, мы можем предложить профессиональные и современные финансовые услуги.

То же самое можно сказать о транспортной сфере. Латвия имеет очень удобное географическом положение, в нашей стране развита транспортная инфраструктура, незамерзающие порты, железные дороги, аэропорты делают нас важным транспортным узлом для Балтии.

Азербайджан уже сегодня является важным партнером Латвии в области транспорта, и мы видим здесь большой экономический потенциал для сотрудничества, особенно в развитии Евразийского транспортного коридора и связей в авиации. Мы очень заинтересованы в регулярном авиасообщении между Латвией и Азербайджаном, которое будет способствовать развитию наших бизнес-контактов. Предпринимательская деятельность будет хорошим подспорьем в развитии туризма. Мы рассматриваем возможности развития сотрудничества в области климатических изменений. У нас хороший опыт в сфере экологии, а также вторичной переработки отходов, в области инновативных зеленых технологий. Латвия является одним из лидеров Евросоюза по производству энергоресурсов из возобновляемых источников. Наше богатство – это наши люди и их знания, наука. Мы связываем свое будущее с дигитализацией экономики, современным э-управлением и новыми технологиями. Наши амбиции - стать государством, в основе которого лежат современные технологии, которые определят наше развитие на будущие десятилетия. Я надеюсь, что этот бизнес-форум будет прекрасной возможностью наладить новые контакты, обменяться мнениями и новыми идеями для дальнейшего сотрудничества. Большое вас спасибо.

Андрис Озолс: Большое спасибо, господин Президент, за вдохновляющие слова. А сейчас я хочу пригласить Президента Азербайджанской Республики Его превосходительство господина Ильхама Алиева. Пожалуйста, господин Президент, Вам слово.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

Господин Президент, уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, хочу еще раз выразить признательность Президенту Латвии за приглашение посетить с визитом эту прекрасную страну. Мой визит является очень важным шагом в развитии двусторонних отношений. С сегодняшнего дня Латвия и Азербайджан считаются стратегическими партнерами. Сегодня мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это сотрудничество очень высокого уровня, и декларация охватывает многие сферы, в том числе экономическое и торговое сотрудничество.

Часть переговоров, проведенных с Президентом, премьер-министром и председателем парламента, была посвящена торговому и экономическому сотрудничеству. Есть большой потенциал. Господин Президент уже отметил важные сферы, которые могут с легкостью увеличить наш товарооборот. Считаю, что в предстоящие годы увеличение товарооборота станет одним из приоритетных вопросов.

Мне известно, что в ходе бизнес-форума состоится подписание нескольких бизнес-контрактов. Эти контракты отразят то, что мы обсудили сегодня утром с господином Президентом. Из-за того, что у нас разные климатические условия, наши экономики не конкурируют друг с другом. Это – экономики, способные обеспечить друг друга различными товарами. Есть хорошие возможности для увеличения нашего экспорта в Латвию и импорта из Латвии в Азербайджан. Мы в основном импортируем то, что производите и экспортируете вы, а вы импортируете то, что производим и экспортируем мы. Это – дело бизнес-групп, чья работа, связанная с конкретными проектами по увеличению товарооборота, координируется Межправительственной комиссией.

Другой важной частью нашего экономического сотрудничества может стать взаимное инвестирование. Таким образом, мы подходим к очень важному моменту. Об этом нужно иметь больше информации, так как у нас есть все основные предпосылки для того, чтобы обладать хорошим инвестиционным портфелем. Это – сильные политические связи. Бизнес очень чувствителен, и бизнесмены обычно вкладывают инвестиции в стабильную среду. Поэтому сильные политические и дружественные отношения между нашими странами делают инвестирование очень привлекательным. Сегодня мы должны определить потенциальные инвестиционные сферы и скоординировать планы бизнес-групп в соответствии с местным спросом. Думаю, что это легко сделать, учитывая эту большую аудиторию. Уверен, что сегодня будут налажены многочисленные новые бизнес-связи.

Конечно, я хочу еще раз пригласить латвийские компании работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. В Азербайджане работало несколько латвийских компаний, осуществлявших различные проекты. Эти проекты были реализованы очень успешно и на высоком уровне. Потому что ваши компании обладают глубокими экспертными знаниями, авторитетом и профессиональным уровнем. Мы в Азербайджане реализуем многие инфраструктурные проекты, которые могут представлять интерес для ваших компаний. В целом, инвестиционная среда в Азербайджане очень позитивна. За последние двадцать лет в Азербайджан были вложены инвестиции, превышающие 200 миллиардов долларов. Наша экономика конкурентоспособна. Согласно Давосскому Всемирному экономическому форуму экономика Азербайджана занимает 37-е место по индексу конкурентоспособности. Страна стабильна в политическом и экономическом отношении. Реализуются многочисленные инфраструктурные проекты. Многие компании из Европы и других уголков мира выступают в реализации данных проектов в качестве наших партнеров. Для сокращения зависимости от энергетического фактора экономическая повестка дня Азербайджана сегодня направлена на диверсификацию экономики. Это уже происходит. Наибольшая часть валового внутреннего продукта приходится на долю неэнергетического сектора. Это позволило нам увеличить неэнергетический сектор более чем на 27 процентов и снизить импорт на 50 процентов.

У нас есть капитальные финансовые ресурсы, способные обеспечить стабильность и прогнозируемость нашей экономики. Эти финансовые ресурсы в 5 раз превышают внешний долг. Поэтому наша страна является дружественной Латвии, Европе страной. Налажены многочисленные бизнес-связи с европейскими странами, подписанная сегодня Совместная декларация по стратегическому партнерству является одиннадцатой такой декларацией. Азербайджан с одиннадцатью странами-членами Европейского Союза имеет формат сотрудничества, который определяется как стратегическое партнерство. Сегодня мы в основном обсудили возможности, которые возникнут в связи с реализацией мегапроекта - транспортной сети Север-Юг. Этот проект не только создаст рабочие места в ходе строительства, но и в значительной степени повысит объем грузоперевозок через наши территории с Юга на Север и с Севера на Юг. Став более важными странами для транзита, мы получим большую пользу, и, конечно, это создаст много возможностей для бизнес-компаний. Кроме того, в настоящее время в Азербайджане реализуется важный проект – проект энергетической диверсификации, напрямую направленный на обеспечение интересов Европы и, конечно, наших интересов, – Южный газовый коридор. Это, возможно, крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в Европе в настоящее время. Общая стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов. Он обеспечит рынок Европейского Союза азербайджанским газом из нового источника, поставляемым по новому маршруту. Это – настоящая диверсификация, так как диверсификация энергии означает не только диверсификацию маршрутов, но и в основном диверсификацию источников. В нашем проекте это именно так. Энергетическая безопасность, как все мы знаем, имеет важное значение для любой страны. Поэтому многие реализуемые в Азербайджане проекты выходят далеко за пределы наших границ.

У нас такой мощный формат сотрудничества с Латвией, что было бы естественно приступить к более широкому партнерству. Сегодня мы также обсудили очень важный вопрос, касающийся бизнеса, туристов, связей между народами. Речь идет о прямом авиарейсе между Баку и Ригой, который будет осуществляться круглый год. Сейчас у нас есть сезонный рейс, который мы хотим сделать постоянным. Это, конечно, создаст дополнительные возможности, и в то же время, если представители бизнес-общественности более регулярно будут пользоваться данным рейсом, чтобы навещать друг друга, то это сделает данный рейс очень привлекательным с коммерческой точки зрения. Таким образом, рейс будет обоснован не только решением руководства страны, но и с коммерческой точки зрения.

Последний вопрос, к которому я хочу привлечь ваше внимание, - туризм. Наши климаты и погодные условия сильно отличаются друг от друга. Я считаю это преимуществом, так как, возможно, наши граждане предпочитают прохладную погоду в летнюю жару, а латвийцы, вполне вероятно, в зимние и другие сезоны больше стремятся к солнечной погоде. Поэтому есть большой потенциал для инвестирования туризма и обеспечения привлекательности наших территорий для туристических компаний. Но для этого мы, конечно, должны иметь больше связей. Мы должны лучше знать друг друга, проводить больше презентаций, больше таких форумов, что укрепит наши отношения. Все, что мы делаем, направлено на укрепление отношений между Латвией и Азербайджаном, и нынешний мой визит является очень важным вкладом в это дело. Большое спасибо.

Затем форум продолжил работу в обсуждениях.

В бизнес-форуме, организованном Министерством экономики Азербайджана, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Агентством инвестиций и развития Латвии, с обеих сторон приняли участие до 200 предпринимателей, представляющих более 120 компаний.

На латвийско-азербайджанском бизнес-форуме были выдвинуты предложения о развитии сотрудничества между странами в различных сферах экономики.