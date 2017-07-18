Футболиста «Ромы» дисквалифицировали за употребление марихуаны

2017-07-18 00:13 | www.oxu.az | 4

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Лоренцо Ди Ливио дисквалифицирован на пять месяцев за употребление марихуаны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Football Italia.

Помимо отстранения от футбола, хавбеку римлян, который является сыном бывшего игрока сборной Италии Анджело Ди Ливио, придется заплатить штраф в размере 378 евро.

Допинг-тест 20-летнего футболиста, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в серии B за «Тернану», дал положительный результат после игры с «Виченцой» (1:0), состоявшейся 6 мая этого года.

С.Б.

