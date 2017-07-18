В Латвии в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием (ФОТО) (версия 2)

2017-07-18 00:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В понедельник от имени Президента Латвии Раймондса Вейониса был дан официальный прием в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.

Затем на официальном приеме выступили главы государств.

Выступление Президента Латвии Раймондса Вейониса:

– Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые министры, дамы и господа.

Для меня честь приветствовать этим вечером Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Уважаемый господин Президент, Ваш визит в Латвию - это проявление совместных усилий, направленных на углубление взаимопонимания и продолжения диалога между нашими странами на высоком уровне.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за гостеприимство, оказанное латвийской делегации в марте 2017 года в Баку. За эти годы я несколько раз посещал Азербайджан, и Ваше гостеприимство продолжает восхищать нас. В эти годы я стал свидетелем динамичного развития Азербайджана.

Сотрудничество между Латвией и Азербайджаном основано на таких исторических узах, как сходство судеб и сложные времена, испытание которыми прошли оба народа. В 1918 году Азербайджан и Латвия обрели независимость. В следующем году мы отметим 100-летие независимости обеих стран. В то время Азербайджан был независимым всего лишь два года, однако ваша страна стала первой парламентской республикой исламского мира.

Азербайджан является важным партнером для Латвии. Латвия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы с удовлетворением отмечаем подписание в рамках данного визита Декларации о налаживании стратегического партнерства между Латвией и Азербайджаном.

Уверен, что у нас общая заинтересованность в углублении сотрудничества в различных областях. Налажено тесное сотрудничество между главами государств, парламентами, правительствами, муниципалитетами и другими государственными структурами. Хотел бы отметить активное сотрудничество между парламентами, особо подчеркнуть нарастающие контакты между местными органами власти. Между местными органами власти Латвии и Азербайджана подписано 13 соглашений о сотрудничестве.

Надеюсь, что организованный в рамках Вашего визита бизнес-форум и проведенное в июне заседание Межправительственной комиссии послужат появлению новых проектов, способствующих росту экономического сотрудничества и взаимной торговли. Несмотря на географическое расстояние, столицы Латвии и Азербайджана связывают сезонные рейсы, и у нас есть потенциал для обеспечения их регулярности. Латвия намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере, в частности, в рамках международного проекта "Транспортный коридор Север-Юг".

Мы с удовлетворением отмечаем активные политические и экономические отношения, дружбу и симпатию между нашими странами и народами. Хочу особо отметить деятельность преданной Латвийской Республике азербайджанской общины, организующей в нашей стране различные культурные и общественные мероприятия.

Отрадны наше сотрудничество в области высшего образования и ежегодное обучение в латвийских вузах 150 студентов из Азербайджана. Уверены, что подписанное в рамках визита соглашение о сотрудничестве откроет новые возможности взаимодействия в этой сфере.

Уважаемый господин Президент, членство Латвии в Европейском Союзе и НАТО открыло новые возможности для сотрудничества между нашими странами. Для вступления в эти организации Латвия провела основательные реформы с целью создания современного, демократического и благополучного государства. Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в этой области.

Латвия всегда поддерживала укрепление связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы приветствуем переговоры по новому соглашению о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном, которое откроет возможности для расширения сотрудничества в области экономики, транспорта, энергетики и других сферах.

Хотел бы особо подчеркнуть тот факт, что Азербайджан является важным партнером Европейского Союза в энергетической сфере. Латвия высоко оценивает роль Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор" и вложенные им инвестиции в диверсификацию энергоснабжения Европейского Союза.

Уважаемые гости, активный и деловой характер нашей повестки дня подтверждает неподдельный интерес обеих сторон к сотрудничеству. Уверен, что нынешний визит активизирует отношения между Латвией и Азербайджаном и придаст им мощный импульс.

Наши народы объединяет желание жить в мире и гармонии, дружить и сотрудничать. Этому желанию служит успешное развитие дружбы и двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

– Уважаемый господин Президент.

Дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам признательность за гостеприимство, оказанное мне и делегации.

Очень рад вновь находиться в Вашей дружественной стране, отличающейся богатой историей и культурой. С приятными впечатлениями вспоминаю встречу и обмен мнениями, проведенные с Вами в марте текущего года в рамках V Глобального бакинского форума.

В истории наших стран много схожих моментов. В 1919 году делегации Азербайджанской Демократической Республики и Латвии адресовали обращение Парижской мирной конференции о признании де-юре новосозданных государств. А спустя год парламент Азербайджана принял решение об открытии представительства в Латвии.

В следующем году наши государства, одновременно добившиеся восстановления независимости, отметят 100-летие государственного строительства. После восстановления государственной независимости в истории двусторонних отношений открылась новая страница. В эти годы наши страны добились больших успехов, а наши народы спокойно живут в условиях стабильности и безопасности.

Сегодня имеются хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования и других областях. Уверен, что проведенные с Вами переговоры, бизнес-форум, в котором мы участвовали, достигнутые договоренности и подписанные документы, в частности, Совместная декларация о налаживании стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой, придадут важный импульс развитию наших связей.

Богатую историю имеют и наши гуманитарные связи. В начале двадцатого века в Баку функционировало Латышское общество. С 2013 года оно возобновило свою деятельность. В Азербайджане жили и творили известные латышские писатели Эрнест Бирзниекс-Упитис, Янис Вайновскис, Август Берце, художник и писатель Янис Яунсудрабиньш, дирижер Бакинского оперного театра, композитор Язепс Мединьш, архитектор Эрвинс Паумбатс и другие.

Между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют тесные партнерские связи в политической, экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах. После моего визита в Брюссель в начале этого года мы дали старт работе над новым соглашением о партнерстве.

Азербайджан уделяет особое внимание реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, открывающих большие возможности для расширения связей в экономической, торговой и транспортной сферах. Одновременно Азербайджан является инициатором и участником ряда крупномасштабных международных проектов. "Южный газовый коридор", являющийся одним из крупнейших энергетических проектов в мире, играет важную роль как в энергетической безопасности Европы, так и сотрудничестве с европейскими государствами в двустороннем и многостороннем формате.

Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Однако самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии Армении были оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Международные организации высказали свою позицию относительно конфликта. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Одновременно имеются также соответствующие постановления и резолюции ОБСЕ, Европейского парламента, ПАСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права. В подписанной нами сегодня Совместной декларации также указано, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, соответствующих революций Совета Безопасности ООН, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Я признателен Вам за эту справедливую позицию.

Уважаемый господин Президент, еще раз выражаю удовлетворение тем что нахожусь в Латвии. Уверен, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Латвией будут успешно развиваться.