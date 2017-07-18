Ильхам Алиев: Мы хотим сделать рейс Баку-Рига постоянным

2017-07-18 00:39 | www.oxu.az | 5

У нас такой мощный формат сотрудничества с Латвией, что было бы естественно приступить к более широкому партнерству. Сегодня мы также обсудили очень важный вопрос, касающийся бизнеса, туристов, связей между народами. Речь идет о прямом авиарейсе между Баку и Ригой, который будет осуществляться круглый год. Сейчас у нас есть сезонный рейс, который мы хотим сделать постоянным.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге.

«Это, конечно, создаст дополнительные возможности, и в то же время, если представители бизнес-общественности более регулярно будут пользоваться данным рейсом, чтобы навещать друг друга, то это сделает данный рейс очень привлекательным с коммерческой точки зрения. Таким образом, рейс будет обоснован не только решением руководства страны, но и с коммерческой точки зрения», - отметил глава государства.



Президент Азербайджана также затронул тему туризма.

«Наши климаты и погодные условия сильно отличаются друг от друга. Я считаю это преимуществом, так как, возможно, наши граждане предпочитают прохладную погоду в летнюю жару, а латвийцы, вполне вероятно, в зимние и другие сезоны больше стремятся к солнечной погоде. Поэтому есть большой потенциал для инвестирования туризма и обеспечения привлекательности наших территорий для туристических компаний. Но для этого мы, конечно, должны иметь больше связей. Мы должны лучше знать друг друга, проводить больше презентаций, больше таких форумов, что укрепит наши отношения. Все, что мы делаем, направлено на укрепление отношений между Латвией и Азербайджаном, и нынешний мой визит является очень важным вкладом в это дело», - заключил Ильхам Алиев.

С.Б.

