Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе

2017-07-18 00:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Об этом в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на официальном приеме в рамках визита в Латвию.

"Уважаемый господин Президент. Дамы и господа. Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам признательность за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Очень рад вновь находиться в Вашей дружественной стране, отличающейся богатой историей и культурой. С приятными впечатлениями вспоминаю встречу и обмен мнениями, проведенные с Вами в марте текущего года в рамках V Глобального бакинского форума. В истории наших стран много схожих моментов. В 1919 году делегации Азербайджанской Демократической Республики и Латвии адресовали обращение Парижской мирной конференции о признании де-юре новосозданных государств. А спустя год парламент Азербайджана принял решение об открытии представительства в Латвии", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в следующем году оба государства, одновременно добившиеся восстановления независимости, отметят 100-летие государственного строительства.

"После восстановления государственной независимости в истории двусторонних отношений открылась новая страница. В эти годы наши страны добились больших успехов, а наши народы спокойно живут в условиях стабильности и безопасности. Сегодня имеются хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования и других областях. Уверен, что проведенные с Вами переговоры, бизнес-форум, в котором мы участвовали, достигнутые договоренности и подписанные документы, в частности, Совместная декларация о налаживании стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой, придадут важный импульс развитию наших связей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что богатую историю имеют и гуманитарные связи.

"В начале двадцатого века в Баку функционировало Латышское общество. С 2013 года оно возобновило свою деятельность. В Азербайджане жили и творили известные латышские писатели Эрнест Бирзниекс-Упитис, Янис Вайновскис, Август Берце, художник и писатель Янис Яунсудрабиньш, дирижер Бакинского оперного театра, композитор Язепс Мединьш, архитектор Эрвинс Паумбатс и другие", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют тесные партнерские связи в политической, экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах.

"После моего визита в Брюссель в начале этого года мы дали старт работе над новым соглашением о партнерстве. Азербайджан уделяет особое внимание реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, открывающих большие возможности для расширения связей в экономической, торговой и транспортной сферах. Одновременно Азербайджан является инициатором и участником ряда крупномасштабных международных проектов. «Южный газовый коридор», являющийся одним из крупнейших энергетических проектов в мире, играет важную роль как в энергетической безопасности Европы, так и сотрудничестве с европейскими государствами в двустороннем и многостороннем формате", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе.

"Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе. Однако самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии Армении были оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Международные организации высказали свою позицию относительно конфликта. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Одновременно имеются также соответствующие постановления и резолюции ОБСЕ, Европейского парламента, ПАСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права. В подписанной нами сегодня Совместной декларации также указано, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, соответствующих революций Совета Безопасности ООН, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Я признателен Вам за эту справедливую позицию. Уважаемый господин Президент, еще раз выражаю удовлетворение тем что нахожусь в Латвии. Уверен, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Латвией будут успешно развиваться", - сказал Президент Ильхам Алиев.