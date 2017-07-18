Президент Латвии: Латвия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

2017-07-18 00:48 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Латвия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Об этом в понедельник сказал Президент Латвии Раймондс Вейонис во время официального приема в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство господин Президент. Уважаемые министры, дамы и господа. Для меня честь приветствовать этим вечером Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Уважаемый господин Президент, Ваш визит в Латвию - это проявление совместных усилий, направленных на углубление взаимопонимания и продолжения диалога между нашими странами на высоком уровне. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за гостеприимство, оказанное латвийской делегации в марте 2017 года в Баку. За эти годы я несколько раз посещал Азербайджан, и Ваше гостеприимство продолжает восхищать нас. В эти годы я стал свидетелем динамичного развития Азербайджана", - сказал Раймондс Вейонис.

Президент Латвии отметил, что сотрудничество между Латвией и Азербайджаном основано на таких исторических узах, как сходство судеб и сложные времена, испытание которыми прошли оба народа.

"В 1918 году Азербайджан и Латвия обрели независимость. В следующем году мы отметим 100-летие независимости обеих стран. В то время Азербайджан был независимым всего лишь два года, однако ваша страна стала первой парламентской республикой исламского мира. Азербайджан является важным партнером для Латвии. Латвия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы с удовлетворением отмечаем подписание в рамках данного визита Декларации о налаживании стратегического партнерства между Латвией и Азербайджаном. Уверен, что у нас общая заинтересованность в углублении сотрудничества в различных областях. Налажено тесное сотрудничество между главами государств, парламентами, правительствами, муниципалитетами и другими государственными структурами. Хотел бы отметить активное сотрудничество между парламентами, особо подчеркнуть нарастающие контакты между местными органами власти. Между местными органами власти Латвии и Азербайджана подписано 13 соглашений о сотрудничестве. Надеюсь, что организованный в рамках Вашего визита бизнес-форум и проведенное в июне заседание Межправительственной комиссии послужат появлению новых проектов, способствующих росту экономического сотрудничества и взаимной торговли. Несмотря на географическое расстояние, столицы Латвии и Азербайджана связывают сезонные рейсы, и у нас есть потенциал для обеспечения их регулярности", - сказал Раймондс Вейонис.

Президент Латвии добавил, что Латвия намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере, в частности, в рамках международного проекта "Транспортный коридор Север-Юг"

"Мы с удовлетворением отмечаем активные политические и экономические отношения, дружбу и симпатию между нашими странами и народами. Хочу особо отметить деятельность преданной Латвийской Республике азербайджанской общины, организующей в нашей стране различные культурные и общественные мероприятия. Отрадны наше сотрудничество в области высшего образования и ежегодное обучение в латвийских вузах 150 студентов из Азербайджана. Уверены, что подписанное в рамках визита соглашение о сотрудничестве откроет новые возможности взаимодействия в этой сфере. Уважаемый господин Президент, членство Латвии в Европейском Союзе и НАТО открыло новые возможности для сотрудничества между нашими странами. Для вступления в эти организации Латвия провела основательные реформы с целью создания современного, демократического и благополучного государства. Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в этой области", - сказал Президент Латвии.

Раймондс Вейонис отметил, что Латвия всегда поддерживала укрепление связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

"Мы приветствуем переговоры по новому соглашению о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном, которое откроет возможности для расширения сотрудничества в области экономики, транспорта, энергетики и других сферах. Хотел бы особо подчеркнуть тот факт, что Азербайджан является важным партнером Европейского Союза в энергетической сфере. Латвия высоко оценивает роль Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор» и вложенные им инвестиции в диверсификацию энергоснабжения Европейского Союза. Уважаемые гости, активный и деловой характер нашей повестки дня подтверждает неподдельный интерес обеих сторон к сотрудничеству. Уверен, что нынешний визит активизирует отношения между Латвией и Азербайджаном и придаст им мощный импульс. Наши народы объединяет желание жить в мире и гармонии, дружить и сотрудничать. Этому желанию служит успешное развитие дружбы и двустороннего сотрудничества между нашими странами", - сказал Президент Латвии.