Раймондс Вейонис: “Азербайджан является важным партнером Латвии в области транспорта”

2017-07-18 01:08 | www.apa.az | 4

“В течение более чем 23 лет, которые прошли после того, как были налажены дипломатические отношения между Латвией и Азербайджаном, мы развили хороший дипломатический диалог, активный политический диалог и сильное экономическое сотрудничество. Об этом говорят частые визиты наших государственных лиц, а также множество мероприятий высокого уровня, договора, которые мы подписали в области транспорта, строительства, образования и науки. Мы сделали много, но многое еще предстоит.

По сообщению АПА, об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге.

Глава государства отметил, что обе страны должны выдвигать амбициозные цели и полностью использовать возможности: «Особенно это касается поощрения экспорта нашей продукции в Азербайджан, а также сотрудничества в области информационных технологий, фармацевтики, туризма, в частности, медицинского туризма. Имея в виду сектор коммерческих банков, который высоко развит в Латвии, мы можем предложить профессиональные и современные финансовые услуги. То же самое можно сказать о транспортной сфере. Латвия имеет очень удобное географическом положение, в нашей стране развита транспортная инфраструктура, незамерзающие порты, железные дороги, аэропорты делают нас важным транспортным узлом для Балтии».

Раймондс Вейонис подчеркнул, что Азербайджан уже сегодня является важным партнером Латвии в области транспорта: “Мы видим здесь большой экономический потенциал для сотрудничества, особенно в развитии Евразийского транспортного коридора и связей в авиации. Мы очень заинтересованы в регулярном авиасообщении между Латвией и Азербайджаном, которое будет способствовать развитию наших бизнес-контактов. Предпринимательская деятельность будет хорошим подспорьем в развитии туризма. Мы рассматриваем возможности развития сотрудничества в области климатических изменений. У нас хороший опыт в сфере экологии, а также вторичной переработки отходов, в области инновативных зеленых технологий»

Глава государства отметил, что Латвия является одним из лидеров Евросоюза по производству энергоресурсов из возобновляемых источников: «Наше богатство – это наши люди и их знания, наука. Мы связываем свое будущее с дигитализацией экономики, современным э-управлением и новыми технологиями. Наши амбиции - стать государством, в основе которого лежат современные технологии, которые определят наше развитие на будущие десятилетия. Я надеюсь, что этот бизнес-форум будет прекрасной возможностью наладить новые контакты, обменяться мнениями и новыми идеями для дальнейшего сотрудничества».