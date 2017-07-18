Белый дом: США и Израиль выступают против укрепления Ирана на юге Сирии

2017-07-18 01:28 | www.apa.az | 3

США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Тегерану не удалось укрепить свои позиции на юге Сирии в рамках режима прекращения огня.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«У США и Израиля есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Иран не закрепился с военной точки зрения в Сирии», — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии.