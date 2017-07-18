Афганские военные отбили у талибов район в афганской провинции Гильменд

2017-07-18 01:38 | www.trend.az | 7

Бойцы армии Афганистана совместно с полицейскими завершили освобождение от талибов района Нава в южной провинции Гильменд, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Военная операция стартовала в субботу и продлилась два дня. В ней участвовали американские самолеты F-16 и ударные вертолеты "Апач".

В сообщениях отмечается, что американские военные называют восстановление контроля над этим районом крупным успехом.

Гильменд считается одним из основных оплотов движения "Талибан".