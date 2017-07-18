Президент Азербайджана: “Южный газовый коридор - крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в Европе”

2017-07-18 01:48 | www.apa.az | 4

“Инвестиционная среда в Азербайджане очень позитивна. За последние двадцать лет в Азербайджан были вложены инвестиции, превышающие 200 миллиардов долларов. Наша экономика конкурентоспособна. Согласно Давосскому Всемирному экономическому форуму экономика Азербайджана занимает 37-е место по индексу конкурентоспособности. Страна стабильна в политическом и экономическом отношении.

По сообщению АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге.

Глава государства отметил, что в Азербайджане реализуются многочисленные инфраструктурные проекты: «Многие компании из Европы и других уголков мира выступают в реализации данных проектов в качестве наших партнеров. Для сокращения зависимости от энергетического фактора экономическая повестка дня Азербайджана сегодня направлена на диверсификацию экономики. Это уже происходит. Наибольшая часть валового внутреннего продукта приходится на долю неэнергетического сектора. Это позволило нам увеличить неэнергетический сектор более чем на 27 процентов и снизить импорт на 50 процентов.У нас есть капитальные финансовые ресурсы, способные обеспечить стабильность и прогнозируемость нашей экономики. Эти финансовые ресурсы в 5 раз превышают внешний долг. Поэтому наша страна является дружественной Латвии, Европе страной. Налажены многочисленные бизнес-связи с европейскими странами, подписанная сегодня Совместная декларация по стратегическому партнерству является одиннадцатой такой декларацией».

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан с одиннадцатью странами-членами Европейского Союза имеет формат сотрудничества, который определяется как стратегическое партнерство: «Сегодня мы в основном обсудили возможности, которые возникнут в связи с реализацией мегапроекта - транспортной сети Север-Юг. Этот проект не только создаст рабочие места в ходе строительства, но и в значительной степени повысит объем грузоперевозок через наши территории с Юга на Север и с Севера на Юг. Став более важными странами для транзита, мы получим большую пользу, и, конечно, это создаст много возможностей для бизнес-компаний».

По словам главы государства, в настоящее время в Азербайджане реализуется важный проект – проект энергетической диверсификации, напрямую направленный на обеспечение интересов Европы – Южный газовый коридор: «Это, возможно, крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в Европе в настоящее время. Общая стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов. Он обеспечит рынок Европейского Союза азербайджанским газом из нового источника, поставляемым по новому маршруту. Это – настоящая диверсификация, так как диверсификация энергии означает не только диверсификацию маршрутов, но и в основном диверсификацию источников. В нашем проекте это именно так. Энергетическая безопасность, как все мы знаем, имеет важное значение для любой страны. Поэтому многие реализуемые в Азербайджане проекты выходят далеко за пределы наших границ».