Павел Пашаев нашел себе новый клуб

2017-07-18 01:59 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский защитник Павел Пашаев подписал контракт с «Александрией».

Как передает Oxu.Az, контракт защитника с клубом рассчитан на один год.

Напомним, что в начале июля Пашаев расторгнул контракт со «Сталью» и, по сведениям азербайджанской прессы, имел возможность перейти в «Габалу», которую тренирует Роман Григорчук.

В минувшем сезоне футболист сыграл 29 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись 1 результативной передачей.

В составе сборной Азербайджана на его счету 3 выхода на поле.

С.Б.

