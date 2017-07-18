Павел Пашаев нашел себе новый клуб
2017-07-18 01:59 | www.oxu.az | 4
Азербайджанский защитник Павел Пашаев подписал контракт с «Александрией».
Как передает Oxu.Az, контракт защитника с клубом рассчитан на один год.
Напомним, что в начале июля Пашаев расторгнул контракт со «Сталью» и, по сведениям азербайджанской прессы, имел возможность перейти в «Габалу», которую тренирует Роман Григорчук.
В минувшем сезоне футболист сыграл 29 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись 1 результативной передачей.
В составе сборной Азербайджана на его счету 3 выхода на поле.