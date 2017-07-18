Президент: “Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе”

2017-07-18 02:15 | www.apa.az | 4

«В истории наших стран много схожих моментов. В 1919 году делегации Азербайджанской Демократической Республики и Латвии адресовали обращение Парижской мирной конференции о признании де-юре новосозданных государств. А спустя год парламент Азербайджана принял решение об открытии представительства в Латвии. В следующем году наши государства, одновременно добившиеся восстановления независимости, отметят 100-летие государственного строительства. После восстановления государственной независимости в истории двусторонних отношений открылась новая страница».

По сообщению АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на официальном приеме в рамках визита в Латвию.

Глава государства отметил, что сегодня имеются хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования и других областях: «Уверен, что проведенные с Вами переговоры, бизнес-форум, в котором мы участвовали, достигнутые договоренности и подписанные документы, в частности, Совместная декларация о налаживании стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой, придадут важный импульс развитию наших связей».

Президент Ильхам Алиев сказал, что между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют тесные партнерские связи в политической, экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах: «После моего визита в Брюссель в начале этого года мы дали старт работе над новым соглашением о партнерстве. Азербайджан уделяет особое внимание реализации транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, открывающих большие возможности для расширения связей в экономической, торговой и транспортной сферах. Одновременно Азербайджан является инициатором и участником ряда крупномасштабных международных проектов. «Южный газовый коридор», являющийся одним из крупнейших энергетических проектов в мире, играет важную роль как в энергетической безопасности Европы, так и сотрудничестве с европейскими государствами в двустороннем и многостороннем формате».

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе: “Однако самая болезненная проблема региона – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии Армении были оккупированы 20 процентов территорий Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и прилегающие к нему 7 районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Международные организации высказали свою позицию относительно конфликта. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Одновременно имеются также соответствующие постановления и резолюции ОБСЕ, Европейского парламента, ПАСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права. В подписанной нами сегодня Совместной декларации также указано, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, соответствующих революций Совета Безопасности ООН, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана».