Турция не позволит создать у своих границ террористическое государственное образование

2017-07-18 02:09 | www.trend.az | 4

В случае выявления источников угроз, исходящих с территории Сирии или Ирака, либо непосредственной атаки на турецкую территорию, Анкара продолжит принимать все необходимые меры в рамках норм международного права, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, проходящего в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

В заявлении подчеркивается, что Турция не позволит создать у своих границ террористическое государственное образование. «Вновь подчеркиваем, что попытка узаконить деятельность террористов YPG (боевое крыло PYD - сирийская ветвь РПК) не может быть обоснована борьбой с террористами ИГ», - отмечается в заявлении СНБ.

Указывается, что передача террористам РПК оружия и боеприпасов, поставляемых рядом союзных Турции государств террористам PYD-YPG, вновь подтверждает обоснованность обеспокоенности и предупреждений Анкары в том, что все эти террористические структуры - часть единого целого.

В заявлении подчеркивается, что без отказа от политики двойных стандартов в отношении террористических организаций, обеспечение мира и безопасности в регионе будет невозможно.

Совет нацбезопасности Турции повторил призывы к международному сообществу соблюдать обязательства по формированию единой позиции по вопросам борьбы с терроризмом.