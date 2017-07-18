Раймондс Вейонис: “Латвия высоко оценивает вложенные Азербайджаном инвестиции в диверсификацию энергоснабжения ЕС”

2017-07-18 02:32 | www.apa.az | 4

«Сотрудничество между Латвией и Азербайджаном основано на таких исторических узах, как сходство судеб и сложные времена, испытание которыми прошли оба народа. В 1918 году Азербайджан и Латвия обрели независимость. В следующем году мы отметим 100-летие независимости обеих стран. В то время Азербайджан был независимым всего лишь два года, однако ваша страна стала первой парламентской республикой исламского мира».

По сообщению АПА, об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис в своем выступлении на официальном приеме в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства заявил, что Азербайджан является важным партнером для Латвии: « Латвия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы с удовлетворением отмечаем подписание в рамках данного визита Декларации о налаживании стратегического партнерства между Латвией и Азербайджаном. Уверен, что у нас общая заинтересованность в углублении сотрудничества в различных областях. Налажено тесное сотрудничество между главами государств, парламентами, правительствами, муниципалитетами и другими государственными структурами. Хотел бы отметить активное сотрудничество между парламентами, особо подчеркнуть нарастающие контакты между местными органами власти. Между местными органами власти Латвии и Азербайджана подписано 13 соглашений о сотрудничестве».

Раймондс Вейонис сказал, что Латвия намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере, в частности, в рамках международного проекта «Транспортный коридор Север-Юг»: «Мы с удовлетворением отмечаем активные политические и экономические отношения, дружбу и симпатию между нашими странами и народами. Хочу особо отметить деятельность преданной Латвийской Республике азербайджанской общины, организующей в нашей стране различные культурные и общественные мероприятия. Отрадны наше сотрудничество в области высшего образования и ежегодное обучение в латвийских вузах 150 студентов из Азербайджана. Уверены, что подписанное в рамках визита соглашение о сотрудничестве откроет новые возможности взаимодействия в этой сфере».

Глава государства также подчеркнул, что членство Латвии в Европейском Союзе и НАТО открыло новые возможности для сотрудничества между двумя странами: «Для вступления в эти организации Латвия провела основательные реформы с целью создания современного, демократического и благополучного государства. Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в этой области. Латвия всегда поддерживала укрепление связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы приветствуем переговоры по новому соглашению о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном, которое откроет возможности для расширения сотрудничества в области экономики, транспорта, энергетики и других сферах. Хотел бы особо подчеркнуть тот факт, что Азербайджан является важным партнером Европейского Союза в энергетической сфере. Латвия высоко оценивает роль Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор» и вложенные им инвестиции в диверсификацию энергоснабжения Европейского Союза».