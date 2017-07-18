"Карабах" обратился в УЕФА

2017-07-18 02:58 | www.apa.az | 4

Как известно, 18 июля в Тбилиси состоится ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами "Самтредиа" (Грузия) и "Карабах" (Азербайджан).

Как передает АПА-Cпорт, в связи с тем, что в последние годы в матчах между грузинскими и азербайджанскими клубами имели место неприятные инциденты ФК "Карабах" обратился в УЕФА, а также к своему непосредственному сопернику.

В ходе встречи между представителями клубов и УЕФА было принято решение, что с целью предотвращения возможных армянских провокаций на матч будут пропускаться только флаги Азербайджана и Грузии.

Между тем, грузинская сторона заверила, что предпримет все усилия для предотвращения возможных провокаций.